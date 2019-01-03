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Сульшер не только блестяще выходит на замену, но и выпускает. «Манчестер Юнайтед» снова побеждает без Моуринью
Игра в Ньюкасле получилась самой трудной для Оле-Гунара Сульшера, но спустя 38 секунд после выхода на замену Ромелу Лукаку праздновал определяющий гол. Rusfootball.info не впечатлён игрой «Манчестер Юнайтед», но радуется новым принципам и целям команды.
Почему у «МЮ» могли возникнуть проблемы?
Причин, по которым «Ньюкасл» мог остановиться сорвавшихся с цепи манкунианцев, на самом деле, было много. Тут вам и усталость: как ни крути, в воскресенье «МЮ» разнёс «Борнмут», позади остался Boxing Week, а на следующий день был новый год. Молодые и горячие «дьяволы» могли покуражиться.
Во-вторых, спад куража. Понятно, что именно на нём «Юнайтед» расправился с тремя соперниками, а не благодаря гениальным идеям Сульшера. Эффект даже от самых сильных эмоциональных воодушевлений, к каковым безусловно можно отнести освобождение от Моуринью, имеет свойство проходить. К четвёртому матчу кураж по крайней мере должен был пойти на спад.
В-третьих, три победы могли и расслабить команду, внушив чувство превосходства. На чистом классе в Англии побеждать трудно. В-четвёртых, «Ньюкасл» не такое дно, как «Кардифф» и «Хаддерсфилд». В-пятых, это был выездной матч.
Наконец, Георгий Черданцев уверенно ставил на победу «МЮ». Ух, опасно.
Возвращение Валенсии, Мата в старте
Сульшер довольно быстро определился с костяком состава. Наибольшей ротации подвергается позиция правого защитника. Тут уже успели поиграть Янг и Далот, а на «Ньюкасл» вышел капитан команды Антонио Валенсия. В игре с «Борнмутом» тренер разбил пару Джонс-Линделёф в связи с возвращением Байи, но Эрик получил красную и англичанин со шведом воссоединились. В группе атаки на скамейку сел Лингард, вместо него появился Мата. Хотя именно Джесси казался ключевой фигурой, связкой в атаке.
Ушли налево
Гости с первых минут забрали себе мяч и почти не давали «Ньюкаслу» его потрогать. Со временем хозяева осмелели, но типичным оставался игровой рисунок, согласно которому «МЮ» приводит атаку на левый фланг, где пытается что-то сделать через Марсьяля. Француз активно взаимодействовал с соотечественником Погба, старался подстроиться под многочисленные передачи Маты, шёл в обводку и бил. В принципе, «Манчестер» вёл через бровку Марсьяля и конкретно через него всю игру: Мата лишь смещался в центр и левой переводил мяч на фланг, походов Валенсии вперёд и вовсе не вспомнить.
Не сказать, что перекос оправдывал себя: гости перегружали левый фланг, но 5-4-1 Бенитеса позволяли всё равно создавать на нём численное преимущество. В лучшем для «МЮ» случае всё ломалось на последнем пасе или попытке удара, но чаще всего намерения пресекались в зародыше. Порой удавалось проскочить на индивидуальном мастерстве, однако футболу со стеночками и забеганиями невозможно научиться быстро, необходимо нарабатывать взаимопонимание. Жозе явно тренировал не это.
Ещё одним вариантом созидания были длинные передачи на Рэшфорда, и одна из них привела к опасному моменту, но в основном Маркус просто проигрывал силовую борьбу защитникам и не мог зацепиться за мяч. Откровенно говоря, в понимании позиционного нападения «МЮ» не сильно отличался от себя времён Моуринью, но теперь гости хотя бы пытаются много атаковать и доминировать.
Первый «сухой» матч, но проблемы в обороне не исчезли
Они и не исчезнут, пока в обороне играют Фил Джонс и Виктор Линделёф, а Матич вместо помощи устраивает серию обрезов. С 10-й по 15-ю минуту «Ньюкасл» и главным образом Атцу мог отличиться трижды, а во втором тайме гостей напрягал вышедший на замену Шелви со своими ударами (в том числе по ногам) и передачами.
Понятно, что «Юнайтед» продолжит пропускать и подкидывать работёнку Давиду Де Хеа. Разница лишь в том, что при Сульшере команда пытается компенсировать это яркой игрой в атаке, а Моуринью же вместо этого просто ныл о том, что ему не купили защитников. Байи с Линделёфом, видимо, привозили как Фарфана Юрию Сёмину – знакомство происходило за обедом?
(Не)здоровый эгоизм
При всём комбинационном крене игры «Юнайтед» футболисты порой забывают о коллективизме и лупят по воротам потому, что хотят забить. Этим отметились и Погба (дважды), и Рэшфорд, и Марсьяль (не ударив позже, когда было нужно), и Лукаку. Более серьёзные соперники будут за это наказывать.
По заветам Сульшера
Оле-Гуннар Сульшер известен как великолепный «джокер», решавший матчи после выхода на замену. Теперь все говорят, что он блестяще вышел на замену Жозе Моуринью. Но оказывается он и выпускать на замену умеет шедеврально. Ромелу Лукаку сразу после своего выхода пошёл к чужой штрафной, а через пару секунд добивал мяч в ворота после удара Рэшфорда и ошибки Дубравки, спустившего в унитаз два своих спасительных выхода в первом тайме.
Лукаку вышел на поле не один, вместе с ним после сложной травмы, поездки в Чили и победы в споре с Рохо насчёт отставки Моуринью появился Алексис Санчес. Можно сказать, не показал ничего, но «но» здесь очень значительно: лучший бизнесмен прошедшего года получил мяч от Лукаку и хладнокровно переправил его на гол Рэшфорду. Тоже заносим в актив и в копилочку решений Сульшера, как ни крути.
Можно ли сказать, что норвежец перевернул игру заменами? Конечно нет. Он в принципе выпускал Лукаку и Санчеса с другими задачами, на другой рисунок игры при счёте 0:0. Но с таким нюхом на гол со скамейки Оле-Гунару необязательно, чтобы все его тактические задумки работали.
Контратаки вместо сэйвов Де Хеа
Случалось, что и при Моуринью «Юнайтед» внезапно забивал со стандарта в трудной игре, но что делать с этим дальше? С Жозе команда садилась в оборону и ждала финального свистка, а основная работа полевых игроков в основном заключалась в рывках к Де Хеа и похлопывании вратаря после очередного сэйва.
Конечно, «Ньюкасл» с его огромными проблемами в атаке не показатель, но концовку «МЮ» отыграл правильно, забив второй мяч и постоянно угрожая контратаками. Ни с какой другой психологией великий клуб против «Ньюкасла» играть и не имеет права. Хотя нет, можно ещё как «Сити» владеть мячом и действовать на чужой половине до конца, но пока это слишком.
А дальше-то что?
Тем временем, «Челси» великолепного тренера Сарри, кумира Курбана Бердыева и многих других, оступился в игре с «Саутгемптоном» – до 4-й позиции «Юнайтед» отстаёт на 6 очков. От «Арсенала» с недавней великолепной беспроигрышной серией – на 3. Внезапно оказывается, что оставшаяся часть сезона может не стать формальностью для «МЮ», хотя с небес на землю команду Сульшера уже 13-го января может жёстко посадить «Тоттенхэм» – клуб с давно поставленной игрой и опытом домашних разносов всех грандов. Как бы хорош ни был «МЮ» в прошедших матчах с простыми соперниками, не может появиться ощущение, что сырая команда Сульшера готова к такому испытанию.
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Ласcеллс, Шёр (Муто, 81), Ритчи, Атсу, Хэйден, Диаме (Шелви, 53), Рондон, Перес (Кенеди, 69)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Мата (Лукаку, 63), Эррера, Погба, Рэшфорд (Лингард, 87), Марсьяль (Санчес, 63)
Предупреждения: Ласcеллс, 28, Линделёф, 46, Шоу, 75
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Почему у «МЮ» могли возникнуть проблемы?
Причин, по которым «Ньюкасл» мог остановиться сорвавшихся с цепи манкунианцев, на самом деле, было много. Тут вам и усталость: как ни крути, в воскресенье «МЮ» разнёс «Борнмут», позади остался Boxing Week, а на следующий день был новый год. Молодые и горячие «дьяволы» могли покуражиться.
Во-вторых, спад куража. Понятно, что именно на нём «Юнайтед» расправился с тремя соперниками, а не благодаря гениальным идеям Сульшера. Эффект даже от самых сильных эмоциональных воодушевлений, к каковым безусловно можно отнести освобождение от Моуринью, имеет свойство проходить. К четвёртому матчу кураж по крайней мере должен был пойти на спад.
В-третьих, три победы могли и расслабить команду, внушив чувство превосходства. На чистом классе в Англии побеждать трудно. В-четвёртых, «Ньюкасл» не такое дно, как «Кардифф» и «Хаддерсфилд». В-пятых, это был выездной матч.
Наконец, Георгий Черданцев уверенно ставил на победу «МЮ». Ух, опасно.
Возвращение Валенсии, Мата в старте
Сульшер довольно быстро определился с костяком состава. Наибольшей ротации подвергается позиция правого защитника. Тут уже успели поиграть Янг и Далот, а на «Ньюкасл» вышел капитан команды Антонио Валенсия. В игре с «Борнмутом» тренер разбил пару Джонс-Линделёф в связи с возвращением Байи, но Эрик получил красную и англичанин со шведом воссоединились. В группе атаки на скамейку сел Лингард, вместо него появился Мата. Хотя именно Джесси казался ключевой фигурой, связкой в атаке.
Ушли налево
Гости с первых минут забрали себе мяч и почти не давали «Ньюкаслу» его потрогать. Со временем хозяева осмелели, но типичным оставался игровой рисунок, согласно которому «МЮ» приводит атаку на левый фланг, где пытается что-то сделать через Марсьяля. Француз активно взаимодействовал с соотечественником Погба, старался подстроиться под многочисленные передачи Маты, шёл в обводку и бил. В принципе, «Манчестер» вёл через бровку Марсьяля и конкретно через него всю игру: Мата лишь смещался в центр и левой переводил мяч на фланг, походов Валенсии вперёд и вовсе не вспомнить.
Не сказать, что перекос оправдывал себя: гости перегружали левый фланг, но 5-4-1 Бенитеса позволяли всё равно создавать на нём численное преимущество. В лучшем для «МЮ» случае всё ломалось на последнем пасе или попытке удара, но чаще всего намерения пресекались в зародыше. Порой удавалось проскочить на индивидуальном мастерстве, однако футболу со стеночками и забеганиями невозможно научиться быстро, необходимо нарабатывать взаимопонимание. Жозе явно тренировал не это.
Ещё одним вариантом созидания были длинные передачи на Рэшфорда, и одна из них привела к опасному моменту, но в основном Маркус просто проигрывал силовую борьбу защитникам и не мог зацепиться за мяч. Откровенно говоря, в понимании позиционного нападения «МЮ» не сильно отличался от себя времён Моуринью, но теперь гости хотя бы пытаются много атаковать и доминировать.
Первый «сухой» матч, но проблемы в обороне не исчезли
Они и не исчезнут, пока в обороне играют Фил Джонс и Виктор Линделёф, а Матич вместо помощи устраивает серию обрезов. С 10-й по 15-ю минуту «Ньюкасл» и главным образом Атцу мог отличиться трижды, а во втором тайме гостей напрягал вышедший на замену Шелви со своими ударами (в том числе по ногам) и передачами.
Понятно, что «Юнайтед» продолжит пропускать и подкидывать работёнку Давиду Де Хеа. Разница лишь в том, что при Сульшере команда пытается компенсировать это яркой игрой в атаке, а Моуринью же вместо этого просто ныл о том, что ему не купили защитников. Байи с Линделёфом, видимо, привозили как Фарфана Юрию Сёмину – знакомство происходило за обедом?
(Не)здоровый эгоизм
При всём комбинационном крене игры «Юнайтед» футболисты порой забывают о коллективизме и лупят по воротам потому, что хотят забить. Этим отметились и Погба (дважды), и Рэшфорд, и Марсьяль (не ударив позже, когда было нужно), и Лукаку. Более серьёзные соперники будут за это наказывать.
По заветам Сульшера
Оле-Гуннар Сульшер известен как великолепный «джокер», решавший матчи после выхода на замену. Теперь все говорят, что он блестяще вышел на замену Жозе Моуринью. Но оказывается он и выпускать на замену умеет шедеврально. Ромелу Лукаку сразу после своего выхода пошёл к чужой штрафной, а через пару секунд добивал мяч в ворота после удара Рэшфорда и ошибки Дубравки, спустившего в унитаз два своих спасительных выхода в первом тайме.
Лукаку вышел на поле не один, вместе с ним после сложной травмы, поездки в Чили и победы в споре с Рохо насчёт отставки Моуринью появился Алексис Санчес. Можно сказать, не показал ничего, но «но» здесь очень значительно: лучший бизнесмен прошедшего года получил мяч от Лукаку и хладнокровно переправил его на гол Рэшфорду. Тоже заносим в актив и в копилочку решений Сульшера, как ни крути.
Можно ли сказать, что норвежец перевернул игру заменами? Конечно нет. Он в принципе выпускал Лукаку и Санчеса с другими задачами, на другой рисунок игры при счёте 0:0. Но с таким нюхом на гол со скамейки Оле-Гунару необязательно, чтобы все его тактические задумки работали.
Контратаки вместо сэйвов Де Хеа
Случалось, что и при Моуринью «Юнайтед» внезапно забивал со стандарта в трудной игре, но что делать с этим дальше? С Жозе команда садилась в оборону и ждала финального свистка, а основная работа полевых игроков в основном заключалась в рывках к Де Хеа и похлопывании вратаря после очередного сэйва.
Конечно, «Ньюкасл» с его огромными проблемами в атаке не показатель, но концовку «МЮ» отыграл правильно, забив второй мяч и постоянно угрожая контратаками. Ни с какой другой психологией великий клуб против «Ньюкасла» играть и не имеет права. Хотя нет, можно ещё как «Сити» владеть мячом и действовать на чужой половине до конца, но пока это слишком.
А дальше-то что?
Тем временем, «Челси» великолепного тренера Сарри, кумира Курбана Бердыева и многих других, оступился в игре с «Саутгемптоном» – до 4-й позиции «Юнайтед» отстаёт на 6 очков. От «Арсенала» с недавней великолепной беспроигрышной серией – на 3. Внезапно оказывается, что оставшаяся часть сезона может не стать формальностью для «МЮ», хотя с небес на землю команду Сульшера уже 13-го января может жёстко посадить «Тоттенхэм» – клуб с давно поставленной игрой и опытом домашних разносов всех грандов. Как бы хорош ни был «МЮ» в прошедших матчах с простыми соперниками, не может появиться ощущение, что сырая команда Сульшера готова к такому испытанию.
Чемпионат Англии
21 тур
"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Лукаку, 64, Рэшфорд, 80
21 тур
"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Лукаку, 64, Рэшфорд, 80
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Ласcеллс, Шёр (Муто, 81), Ритчи, Атсу, Хэйден, Диаме (Шелви, 53), Рондон, Перес (Кенеди, 69)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Мата (Лукаку, 63), Эррера, Погба, Рэшфорд (Лингард, 87), Марсьяль (Санчес, 63)
Предупреждения: Ласcеллс, 28, Линделёф, 46, Шоу, 75
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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