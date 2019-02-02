Витесс (Нидерланды)

Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
...
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
...
18 Де Графсхап 19 15
полная таблица
Предстоящие
Витесс02.02.19Херенвен
Гронинген10.02.19Витесс
Сыгранные
Фортуна С2 - 127.01.19Витесс
Витесс3 - 218.01.19Эксельсиор

Новости партнеров

Жуткая ошибка вратаря "Витесса", из-за которой команда Слуцкого проиграла (видео)

Голкипер "Витесса" Эдуарду допустил грубую ошибку в матче 19-го тура чемпионата Голландии против "Фортуны" (1:2).

Вратарь в концовке матча далеко вышел из ворот и сделал передачу на футболиста соперника, который в касание переправил мяч в сетку.

Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 17:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(3)
#9  ШаХерезада   (Сегодня, 19:59)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
ты где пропадал?

В Красноярске... А амнистии ослиных мудераторов мне нужны как в бане пассатижи. Ты лучше расскажи, "дядька", когда к твоей тетьке Пончик поедет


--------------------
Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#8  ДЯДЬКА   (Сегодня, 19:43)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Мясная Максиманька от Рыкова плюху круче пропустила.

Цитата: ШаХерезада
главная ошибка в жизни

Лепёха, ты где пропадал? Неужели админы тебя амнистировали?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#7  ШаХерезада   (Сегодня, 19:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, а кипер молодежки Аякса там на 92-ой минуте гол забил)))


--------------------
Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#6  Frost_033  Акапулько (Сегодня, 19:19)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вратарь облажался, это игра.
Автор, ты что куришь?
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 19:03)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
И тут сливают бегемота
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  pasoal   (Сегодня, 18:11)
  • -5
  •  (5)

Договорные матчи на maks-be t.ru
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#3  ШаХерезада   (Сегодня, 18:01)
  • -12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
чужим ошибкам

У случкера главная ошибка в жизни, что вовремя не сделали аборт


--------------------
Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:49)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ШаХерезада
Плохому Пельменю всегда игла в яйце мешает...

Не радуйся чужим ошибкам - еще хуже себе привезешь!


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  ШаХерезада   (Сегодня, 17:44)
  • -15
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Плохому Пельменю всегда игла в яйце мешает...


--------------------
Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.