Жуткая ошибка вратаря "Витесса", из-за которой команда Слуцкого проиграла (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Витесс (Нидерланды)
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|...
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|АЗ Алкмаар
|19
|29
|5
|Витесс
|19
|29
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ-Венло
|19
|26
|...
|18
|Де Графсхап
|19
|15
|Предстоящие
|Витесс
|02.02.19
|Херенвен
|Гронинген
|10.02.19
|Витесс
|Сыгранные
|Фортуна С
|2 - 127.01.19
|Витесс
|Витесс
|3 - 218.01.19
|Эксельсиор
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Голкипер "Витесса" Эдуарду допустил грубую ошибку в матче 19-го тура чемпионата Голландии против "Фортуны" (1:2).
Вратарь в концовке матча далеко вышел из ворот и сделал передачу на футболиста соперника, который в касание переправил мяч в сетку.
Вратарь в концовке матча далеко вышел из ворот и сделал передачу на футболиста соперника, который в касание переправил мяч в сетку.
Thank you ???#forvit pic.twitter.com/N4mDB6G6lS— Heppie Nuw Jeer (@Ernhem_) January 27, 2019
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