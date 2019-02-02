Жуткая ошибка вратаря "Витесса", из-за которой команда Слуцкого проиграла (видео)

Голкипер "Витесса" Эдуарду допустил грубую ошибку в матче 19-го тура чемпионата Голландии против "Фортуны" (1:2).Вратарь в концовке матча далеко вышел из ворот и сделал передачу на футболиста соперника, который в касание переправил мяч в сетку.