Катар выиграл Кубок Азии, обыграв в финале Японию 3:1

В финальном матче Кубка Азии сборная Катара со счетом 3:1 обыграла Японию.По мячу в составе победившей команды забили Альмоз Али, Абдулазиз Хатем и Акрам Афиф.Катарцы впервые выиграли этот турнир. Японы ранее победили четыре раза.