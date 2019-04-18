Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ Эйдховен
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ Алкмаар
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ-Венло
|30
|34
|14
|Фортуна С
|30
|31
|15
|Эммен
|30
|29
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22
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Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|...
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|...
|18
|НАК Бреда
|30
|22
Лента новостей:
22:13
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
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21:21
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18:38
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
15:40
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
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Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Мартин Эдегор: я готов к следующему шагу - хочу играть в Лиге чемпионов
Игрок "Витесса" Мартин Эдегор, права на которого принадлежат "Реалу", признался, что хочет играть в Лиге чемпионов.
"Я готов сделать следующий шаг. Хочу продолжать расти как игрок. Я снова стал забивать голы и отдавать передачи. Думаю, сейчас я играю с большей свободой и уверенностью. Я хочу успешно закончить сезон с "Витессом", а затем принять решение. Мне всего 20 лет, но я хочу играть в Лиге чемпионов", - приводит слова Эдегора Diario AS.
В текущем сезоне Эдегор провел 31 матч за "Витесс" и забил 8 голов.
"Я готов сделать следующий шаг. Хочу продолжать расти как игрок. Я снова стал забивать голы и отдавать передачи. Думаю, сейчас я играю с большей свободой и уверенностью. Я хочу успешно закончить сезон с "Витессом", а затем принять решение. Мне всего 20 лет, но я хочу играть в Лиге чемпионов", - приводит слова Эдегора Diario AS.
В текущем сезоне Эдегор провел 31 матч за "Витесс" и забил 8 голов.
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