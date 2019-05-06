"Копенгаген" досрочно стал чемпионом Дании

"Копенгаген" досрочно оформил победу в чемпионате Дании сезона-2018/19.В 7-м туре плей-офф чемпионов "Копенгаген" одержал победу над "Брондбю" со счетом 3:2, что досрочно гарантировало клубу титул.Это 13-й чемпионский титул в истории "Копенгагена".