Кафу находится на грани банкротства

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу находится в сложном финансовом положении.Футбольное агентство, которым владеет 49-летний бразилец последние 15 лет, понесло огромные финансовые потери. Из-за этого он был вынужден продать часть собственности."Это моя личная проблема, - приводит слова бразильца Mаrca. - Готов отказаться от своей собственности, машины, дома лишь бы оплатить все свои долги".Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, в июне этого года был выбран послом чемпионата мира-2022.