Игрок "Витесса" Базур: Слуцкий и Адвокат похожи. Оба строгие, но справедливые

Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур, перешедший в клуб из Арнема из "Вольфсбурга" этим летом, охарактеризовал главного тренера команды Леонида Слуцкого и сравнил его с известным голландским специалистом Диком Адвокатом.Под руководством Адвоката Базур играл в сезоне-2018/19, выступая на правах аренды за "Утрехт"."Думаю, Слуцкий и Адвокат похожи. Строгие, но справедливые, мне это нравится. Если что-то делаешь правильно — услышишь об этом, если что-то делаешь не так — тоже услышишь. Поэтому, думаю, они похожи", — сказал Базур в интервью Veronica Inside.