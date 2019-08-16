ФИФА пожизненно отстранила бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает Чемпионат со ссылкой на Sport.es. Также Сиасиа должен будет заплатить штраф в размере € 46 тыс.
Такое наказание Сиасиа понёс за взяточничество и злоупотребление служебным положением — нигериец пытался заработать на ставках на матчи своей национальной сборной. Вместе с ним по делу проходит сингапурец Уилсон Перумал — известный в мире футбола манипулятор результатами.
Сиасиа занимал пост главного тренера сборной Нигерии с 2010 по 2011 год и вернулся на должность в 2016-м, но уже в августе покинул должность.
Бывшего тренера сборной Нигерии пожизненно отстранили от футбола за взятки и ставки
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