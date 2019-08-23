Фернандо Торрес проведет сегодня прощальный матч

Бывший нападающий сборной Испании завершает карьеру игрока. Японский "Саган Тосу", за который выступает 35-летний нападающий, сыграет против "Виссел Кобе" Андреса Иньесты.



- Фернандо, ты возвысил наш спорт. Я сейчас не о твоих голах, счет которым я потерял, и не о трофеях, которые ты завоевал в своей замечательной карьере. Я говорю о твоем поведении, о твоем уважении к футболу, к партнерам, к сопернику и, конечно же, к мячу.



Это был невероятный путь. Мы побывали во всех уголках Земли. И посмотри, где мы теперь. В Тосу, ты и я, вместе сыграем в футбол. Еще раз. Это твой последний матч, - обратился к Торресу Иньеста в открытом письме.



В составе сборной Испании Торрес провел 110 матчей, в которых забил 38 голов. Он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз чемпионат мира.