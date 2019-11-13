Холанд рассказал, что спит с футбольными мячами: это мои подруги

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд, который с семью голами является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов нынешнего сезона, рассказал, где хранит мячи с матчей, в которых оформлял хет-трик.19-летний норвежский форвард в сезоне-2019/20 пять раз делал хет-трик: три в чемпионате Австрии, один в Лиге чемпионов и один в Кубке Австрии."Они лежат в постели, и я прекрасно сплю с ним. Я смотрю на них каждый день. Самое лучшее — это забивать голы.Сколько футбольных мячей у меня в постели? В Зальцбурге их пять. Это мои подруги", — сказал с улыбкой Холанд, слова которого приводит Dagbladet.