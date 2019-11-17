Сборная Англии забила 38 голов в 2019 году. Больше было только 111 лет назад

Сборная Англии провела сверхрезультативный год, забив 38 голов в 10 матчах. Это второй результат в истории команды.Столько же родоначальники футбола забили в 1966 году, однако им понадобилось для этого 17 игр. Больше мячей Англия наколотила в 1908 году — команде хватило 7 матчей, чтобы забить 39 голов.Напомним, сборная Англии выиграла отборочную группу Евро-2020, где также играли команды Чехии, Косово, Болгарии и Черногории.