Бывший президент УЕФА Мишель Платини, который по истечении дисквалификации намерен возобновить футбольную деятельность, рассказал о своих дальнейших планах и объяснил, почему не любит VAR.
"Понадобится полчаса, чтобы объяснить, почему VAR не решит никаких проблем. Я против VAR, считаю, что это ерунда, но мы, к сожалению, никогда не вернемся обратно.
Что касается моих планов на будущее, то мне 64 года, у меня еще есть время на последнее путешествие, но я не могу позволить себе допустить ошибку, мне нужно все как следует обдумать", — сказал Платини в эфире шоу Che tempo che fa.
В конце 2015 года Платини, занимавший должность президента УЕФА, был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Позднее дисквалификацию сократили до четырех лет. 8 октября 2019 года дисквалификация чиновника истекла.
Sport24
Платини: VAR — ерунда, которая не решит никаких проблем
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