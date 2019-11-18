Платини: VAR — ерунда, которая не решит никаких проблем

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, который по истечении дисквалификации намерен возобновить футбольную деятельность, рассказал о своих дальнейших планах и объяснил, почему не любит VAR."Понадобится полчаса, чтобы объяснить, почему VAR не решит никаких проблем. Я против VAR, считаю, что это ерунда, но мы, к сожалению, никогда не вернемся обратно.Что касается моих планов на будущее, то мне 64 года, у меня еще есть время на последнее путешествие, но я не могу позволить себе допустить ошибку, мне нужно все как следует обдумать", — сказал Платини в эфире шоу Che tempo che fa.В конце 2015 года Платини, занимавший должность президента УЕФА, был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием послужил перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Позднее дисквалификацию сократили до четырех лет. 8 октября 2019 года дисквалификация чиновника истекла.