"В моем сердце любовь и уважение". Роналдиньо поздравил Месси с 6-м "Золотым мячом"

Agora s?o 6 meu irm?o #Messi?? Parab?ns pela conquista muito merecida, infelizmente n?o foi poss?vel estar com voc? est? noite em Paris, mas dentro do meu cora??o est? todo carinho e estima pela pessoa incr?vel que voc? ?, como atleta nem preciso falar, todo jogo ? um show!!! ?? pic.twitter.com/N5B2Bxwr1s— Ronaldinho Ga?cho (@10Ronaldinho) December 2, 2019
"Теперь их 6, брат мой. Поздравляю с заслуженным достижением. К сожалению, не было возможности быть с тобой сегодня вечером в Париже. Но в моем сердце любовь и уважение к тому удивительному человеку, которым ты являешься. Как спортсмену, мне не нужно говорить, что каждая игра — это шоу", — написал Роналдиньо в твиттере.
Месси — первый в истории шестикратный обладатель "Золотого мяча", пять наград у его извечного соперника Криштиану Роналду. Никто другой не выигрывал приз более трех раз.