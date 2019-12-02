"В моем сердце любовь и уважение". Роналдиньо поздравил Месси с 6-м "Золотым мячом"

Бывший нападающий "Барселоны" Роналдиньо поздравил капитана каталонцев Лионеля Месси с победой в борьбе за "Золотой мяч" — 2019.