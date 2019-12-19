35-летний тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает RMC.
«Ним», главный аутсайдер Лиги 1, замыкающий турнирную таблицу, предложил контракт экс-форварду «Арсенала», «Манчестер Сити», «Реала» и «Тоттенхэма», который находится в статусе свободного агента после ухода из «Кайсериспора» в начале декабря. По информации источника, в контракте есть пункт, который позволит «Ниму» разорвать сотрудничество с форвардом, если команда по итогам сезона вылетит из Лиги 1.
В сезоне-2019/20 Адебайор успел провести 8 матчей в турецкой Суперлиги, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.
Sport24.ru
"Ним" предложил контракт Адебайору
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»