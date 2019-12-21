Блинд: на данный момент чувствую себя хорошо, постараюсь вернуться как можно скорее

Защитник амстердамского "Аякса" Дейли Блинд поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как ему диагностировали миокардит."Всем привет! В первую очередь хочу поблагодарить вас за все сообщения, которые вы мне прислали. Я действительно ценю вашу поддержку, она мне помогает. Вы очень добры. Во-вторых, продолжаю находиться под наблюдением специалистов. Самое важное, что на данный момент чувствую себя хорошо. Постараюсь вернуться к работе как можно скорее. Ещё раз спасибо за всё. Скоро увидимся", — сказал Блинд в видеообращении, опубликованном на его странице в твиттере.