"Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира - 2019

В финальном матче клубного чемпионата мира - 2019 "Ливерпуль" в дополнительное время одержал победу над "Фламенго" - 1:0.



Клубный чемпионат мира



Финал



Гол: Фирмино, 99



Ливерпуль: Бекер, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 78), Хендерсон, Кейта (Милнер, 101), Мане, Фирмино (Ориги, 107), Салах (Шакири, 120+1)



Фламенго: Алвес, Кайо, Рафинья, Луис, Мари, Жерсон (Линкольн, 102), Арау (Беррио, 120), де Арраскаета (Витиньо, 71), Рибейро (Диего, 82), Энрике, Габриэл



Предупреждения: Мане, 45+1, Салах, 81, Витиньо, 90, Рафинья, 90+2, Фирмино, 100, Милнер, 105, Диего, 112