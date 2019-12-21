В финальном матче клубного чемпионата мира - 2019 "Ливерпуль" в дополнительное время одержал победу над "Фламенго" - 1:0.
Клубный чемпионат мира
Финал
Гол: Фирмино, 99
Ливерпуль: Бекер, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 78), Хендерсон, Кейта (Милнер, 101), Мане, Фирмино (Ориги, 107), Салах (Шакири, 120+1)
Фламенго: Алвес, Кайо, Рафинья, Луис, Мари, Жерсон (Линкольн, 102), Арау (Беррио, 120), де Арраскаета (Витиньо, 71), Рибейро (Диего, 82), Энрике, Габриэл
Предупреждения: Мане, 45+1, Салах, 81, Витиньо, 90, Рафинья, 90+2, Фирмино, 100, Милнер, 105, Диего, 112
"Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира - 2019
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»