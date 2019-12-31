Новым тренером БАТЭ стал Альшевский

БАТЭ на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Кирилла Альшевского. Сроки действия соглашения с 37-летним специалистом не разглашаются.



"Уверены, новый наставник готов решать самые серьёзные задачи, придать развитию команды мощный импульс, привнести свежие идеи и успешно реализовать задуманное. Надеемся, болельщики поддержат Кирилла Петровича — и с ним БАТЭ сделает шаг вперёд и с точки зрения результатов, и в плане качества игры! К победе — вместе!" — говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.