Блинд вернулся к тренировкам в общей группе "Аякса"

Полузащитник "Аякса" Дейли Блинд вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом рассказал главный тренер амстердамского клуба Эрик тен Хаг.



"Мы постоянно следили за его здоровьем. Сейчас врачи разрешили ему тренироваться вместе с командой. Но пока не знаю, когда он вернется на поле. Посмотрим на его дальнейшее самочувствие", - цитирует тренера пресс-служба "Аякса".



Напомним, в конце года у 29-летнего голландца выявили воспаление сердечной мышцы, из-за чего был риск завершения карьеры.



В нынешнем сезоне на счету Блинда 16 матчей в чемпионате Нидерландов и одна голевая передача.