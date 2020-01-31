Блинд вернулся к тренировкам в общей группе "Аякса"

Полузащитник "Аякса" Дейли Блинд вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом рассказал главный тренер амстердамского клуба Эрик тен Хаг.

"Мы постоянно следили за его здоровьем. Сейчас врачи разрешили ему тренироваться вместе с командой. Но пока не знаю, когда он вернется на поле. Посмотрим на его дальнейшее самочувствие", - цитирует тренера пресс-служба "Аякса".

Напомним, в конце года у 29-летнего голландца выявили воспаление сердечной мышцы, из-за чего был риск завершения карьеры.

В нынешнем сезоне на счету Блинда 16 матчей в чемпионате Нидерландов и одна голевая передача.


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Теги: Блинд Аякс
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