Сын Пеле: отцу стыдно, он не хочет выходить в люди, не хочет, чтобы его видели

Сын бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле Эдсон Шолби Насименту рассказал о состоянии своего отца, который испытывает проблемы со здоровьем.



© imago sportfotodienst/Global Look Press

"У него слабое самочувствие после операции по замене тазобедренного сустава. Из-за проблем с ходьбой у него началось что-то вроде депрессии. Он перестал появляться на улице, ему стыдно быть на глазах у людей, не хочет, чтобы его кто-то видел. Он очень стесняется. Король футбола, который всегда был внушительным, но сейчас стал слабым и не может даже ходить", - цитирует сына Пеле Globo.



79-летний Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. За национальную команду он провел 92 матча и забил 77 голов. Большую часть карьеры Пеле провел за "Сантос", в составе которого он провел 496 матчей и забил 504 мяча.