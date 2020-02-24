Матчи чемпионата Южной Кореи отменены из-за коронавируса

Начало чемпионата Южной Кореи по футбол откладывают по причине эпидемии коронавируса.

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Сообщается, что вирус распространился по всей стране, в том числе среди ее вооруженных сил.



Правительство Южной Кореи приняло решение не проводить многолюдных мероприятий.



Матчи южнокорейских клубов в азиатской ЛЧ не будут отменены, но пройдут при пустых трибунах.



Ранее в Италии были отменены 4 матча Серии А и больше 40 матчей любительских лиг по причине эпидемии коронавируса.