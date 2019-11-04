Итальянский помощник Шевченко объяснил татуировки украинского герба и флага

Итальянец Андреа Мальдера, помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, объяснил свою татуировку с гербом и флагом Украины.

- Однажды мы с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Я сказал: "Если мы выйдем на Евро, я сделаю тату с украинской символикой". Я сдержал слово.Могу сказать, что я очень счастлив носить на своем теле украинский флаг. Украина — часть моей жизни. Я — украинец и итальянец, - цитирует Мальдеру footballua.tv.Чемпионат Европы 2020 года перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. На Украине зафиксировано 311 случаев заражения вирусом. 8 человек умерло, 5 вылечились, а 298 продолжают лечение.