Рюштю Речбер: коронавирус был самым сложным матчем в жизни

Экс-голкипер сборной Турции Рюштю Речбер рассказал о своём самочувствии. Недавно вратаря выписали из больницы, где он находился из-за заражения коронавирусом.

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"Я постепенно становлюсь собой, состояние моего здоровья улучшается с каждым днем. Мое тело было немного ослаблено, мне пришлось пройти очень тяжелое лечение, но я нахожусь на пути к выздоровлению, и я могу только поблагодарить Бога. Теперь мне придется оставаться дома в карантине в течение следующих 15 дней. Коронавирус был самым сложным матчем в моей жизни", — сказал Рюштю в интервью TMW.



46-летний Речбер был госпитализирован несколько дней назад. Супруга экс-футболиста сообщила, что он находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.



Рюштю завершил выступления в 2012-м году. За свою игровую карьеру турецкий голкипер поиграл в "Антальяспоре", "Фенербахче", "Барселоне" и "Бешикташе".



За сборную Турции Рюштю Речбер провёл 124 матча, что является национальным рекордом. В составе сборной Рюштю становился бронзовым призёром чемпионата мира 2002, кубка конфедераций 2003 и чемпионата Европы 2008.



Распространение нового вируса COVID-19 началось в конце прошлого года в китайском Ухане. На сегодняшний день общее число зараженных в мире превысило отметку в 1 780 000 человек. Более 108 000 человек скончалось.