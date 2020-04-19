Каррера рассказал, что мечтает возглавить "Ювентус"

Экс-рулевой " Спартака " Массимо Каррера признался, что желает возглавить "Ювентус".

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"Да, у меня есть мечта возглавить "Ювентус". Она всегда со мной, я же фанат "Ювентуса".



Я считаю, что лучше доиграть все чемпионаты. Можно доиграть чемпионаты и осенью. Забыть об этом сезоне нельзя. Это тяжело. Как можно определить чемпиона сейчас?" — сказал Каррера в интервью Марии Командной в Instagram.



Напомним, что в бытность футболистом Каррера играл за "Ювентус" на позиции защитника с 1991-го по 1996-й год. Каррера провёл 165 матчей в футболке "старой синьоры" и забил в них один мяч.



С "Ювентусом" Карерра выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.



В России Каррера хорошо известен по работе в "Спартаке" с 2016-го по 2018-й год. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" выиграли первое за 16 лет чемпионство и завоевали Суперкубок России.