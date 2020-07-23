- Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо", - это плевок в глаза всем болельщикам, и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечёт за собой, - сообщает телеграм-канал "WBC | Ультрас Динамо".
Также фанаты призвали руководство клуба уйти в отставку и пообещали устроить неоднократные акции протеста.
О подробностях соглашения "Динамо" с румынским специалистом не сообщается.
Мирча Луческу на протяжении 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер", который является принципиальным соперником "Динамо". После этого Луческу работал в "Зените". Перед назначением на пост наставника динамовцев тренер возглавлял сборную Турции.
"Динамо Киев" в минувшем сезоне чемпионата Украины заняло второе место.
Фанаты киевского "Динамо": назначение Луческу - это плевок в глаза всем болельщикам
Болельщики киевского "Динамо" остались недовольны назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.
Фото: AFP
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