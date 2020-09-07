Норвегия разгромила Северную Ирландию, Польша на выезде победила Боснию и Герцеговины

Сыграны матчи второго тура Лиги Наций.

Фото: УЕФА

Сборная Норвегии на выезде разгромила команду Северной Ирландии со счетом 5:1. Отметим также успех в гостях Польши, которая обыграла сборную Боснии и Герцеговины - 2:1



Лига А



Босния и Герцеговина - Польша - 1:2



Лига В



Австрия - Румыния - 2:3



Израиль - Словакия - 1:1



Северная Ирландия - Норвегия - 1:5



Чехия - Шотландия - 1:2



Лига С



Албания - Литва - 0:1