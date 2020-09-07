Сборная Норвегии на выезде разгромила команду Северной Ирландии со счетом 5:1. Отметим также успех в гостях Польши, которая обыграла сборную Боснии и Герцеговины - 2:1
Лига А
Босния и Герцеговина - Польша - 1:2
Лига В
Австрия - Румыния - 2:3
Израиль - Словакия - 1:1
Северная Ирландия - Норвегия - 1:5
Чехия - Шотландия - 1:2
Лига С
Албания - Литва - 0:1
Норвегия разгромила Северную Ирландию, Польша на выезде победила Боснию и Герцеговины
Сыграны матчи второго тура Лиги Наций.
Фото: УЕФА
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