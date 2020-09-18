"Александр Тарханов — новый тренер "Славии". Его контракт будет рассчитан на тот срок, который он захочет.
Чего я хочу от тренеров, так это предоставлять шанс молодым игрокам. То, что сделал Тарханов, впервые приехав сюда вместе с Иваном Колевым, положило начало омоложению "Славии", - передает слова Стефанова Tribune.bg.
Тарханов уже возглавлял "Славию" с 2015 по 2016 год. В сезоне 2015/2016 специалист привел команду к 4-у месту в чемпионате Болгарии.
Напомним, что Тарханов возглавил "Енисей" в июне этого года. Под его руководством команда после 9-и туров занимает 13 место в ФНЛ. Также в тренерской карьере 66-летнего специалиста были такие команды, как "Терек", "Пахтакор", ЦСКА, "Торпедо", "Крылья Советов", "Кубань", "Урал" и другие клубы.
Президент софийской "Славии": Александр Тарханов стал новым главным тренером команды
Президент софийской "Славии" Венцеслав Стефанов объявил новым главным тренером команды Александра Тарханова, который сейчас занимает пост главного тренера "Енисея".
Фото: "Спорт-экспресс"
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