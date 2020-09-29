Шейдаев ответил Мхитаряну: я не скажу лучше о вранье армян, чем написал в свое время Пушкин

Нападающий "Сабаха" Рамиль Шейдаев отреагировал на слова полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна о конфликте в Нагорном Карабахе.

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"В футбол играть у него, конечно, получается чуть лучше. Ненамного, но лучше. А про нагнетания и вранье армян я точно не скажу лучше, чем в свое время написал Александр Сергеевич Пушкин", - приводит слова Шейдаева Azerisport.



Говоря о Пушкине, Шейдаев, скорее всего, намекал на строки "ты трус, ты раб, ты армянин" из неоконченной поэмы "Тазит".



Ранее Мхитарян написал в своем instagram: "У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без угрозы существованию. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах. Я всегда со своей нацией".