6 июня 2019 года 44-летний Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" после ухода Курбана Бердыева. 16 декабря покинул клуб по согласию сторон. С тех пор находился без работы.
В данный момент "Рубин" возглавляет Леонид Слуцкий.
Источник: "СЭ"
Экс-наставник "Рубина" Шаронов станет ассистентом в кипрском "Пафосе"
Бывший главный тренер "Рубина" Роман Шаронов станет ассистентом Дмитрия Михайленко в кипрском клубе "Пафос".
Фото: ФК "Рубин"
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