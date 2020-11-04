"Ждите". Гунько намекнул на свое назначение в армянский клуб Экс-главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько в своем инстаграме выложил фото с отсылкой к Армении. View this post on Instagram Ждите... A post shared by Дмитрии? Гунько (@dmgunko) on Nov 4, 2020 at 8:30pm PST - Ждите, - написал тренер в тексте к посту.Ранее сообщалось, что Дмитрий Гунько может возглавить армянский клуб "Ноа". Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 11:08 Опубликовал: Алексей Радюк Теги: Армения Ноа Гунько Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5