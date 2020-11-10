Вингер молодежки "Спортинга" Тавареш получил огнестрельное ранение в грудь

Полузащитник молодежной команды лиссабонского "Спортинга" получил пулевое ранение в грудь в результате случайного выстрела.
Фото: ФК "Спортинг"
Хавбек молодежного состава "Спортинга" Бруну Тавареш был госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь, передают британские СМИ.

Как сообщает источник, 8 ноября 18-летний игрок находился в машине со своими друзьями, когда один из них в шутку достал заряженный боевыми патронами пистолет и оружие сработало. Пуля угодила Таварешу в грудь, его отвезли в больницу и срочно прооперировали. Футболист уже выписан из госпиталя, за ним присматривает медицинская служба "Спортинга". Руководство клуба рассматривает вопрос о дисциплинарных санкциях по отношению к 18-летнему вингеру. Полиция производит расследование инцидента.

В текущем сезоне Бруну Тавареш провел за молодежную команду "Спортинга" 5 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В прошлом чемпионате португальских молодежек на его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача в 23 встречах.

Источник: The Sun

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Теги: Португалия Спортинг Тавареш
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