Вингер молодежки "Спортинга" Тавареш получил огнестрельное ранение в грудь

Полузащитник молодежной команды лиссабонского "Спортинга" получил пулевое ранение в грудь в результате случайного выстрела.

Фото: ФК "Спортинг"

Хавбек молодежного состава "Спортинга" Бруну Тавареш был госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь, передают британские СМИ.



Как сообщает источник, 8 ноября 18-летний игрок находился в машине со своими друзьями, когда один из них в шутку достал заряженный боевыми патронами пистолет и оружие сработало. Пуля угодила Таварешу в грудь, его отвезли в больницу и срочно прооперировали. Футболист уже выписан из госпиталя, за ним присматривает медицинская служба "Спортинга". Руководство клуба рассматривает вопрос о дисциплинарных санкциях по отношению к 18-летнему вингеру. Полиция производит расследование инцидента.



В текущем сезоне Бруну Тавареш провел за молодежную команду "Спортинга" 5 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В прошлом чемпионате португальских молодежек на его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача в 23 встречах.



Источник: The Sun