Бразилия победила Венесуэлу с голом Фирмино и единолично возглавила группу квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2022

Сборная Бразилии победила Венесуэлу 1:0 в матче 3 тура южноамериканского отборочного турнира к ЧМ-2022, единственный гол забил форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Фото: AFP

В 3 туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира в Катаре Бразилия в Сан-Паулу одолела Венесуэлу со счетом 1:0. Победный результат хозяевам поля принес гол нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забитый на 66 минуте матча.



Эта победа позволила сборной Бразилии выйти в единоличные лидеры отборочного турнира КОНМЕБОЛ - у пентакампеонов 9 очков в 3 матчах, ранее они обыграли Боливию дома (5:0) и Перу в гостях (4:2). У ближайшего преследователя Аргентины 7 очков.





ЧМ-2022. Квалификация. КОНМЕБОЛ



Бразилия - Венесуэла 1:0 (0:0)



Гол: Фирмино, 66.