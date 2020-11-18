Кириченко может возглавить "Актобе". Также казахстанский клуб рассматривает кандидатуру белорусского специалиста Алексея Багу, который является главным тренером литовского "Жальгириса".
В новом сезоне "Актобе" будет выступать в высшем дивизионе Казахстана.
Источник: Meta-ratings.kz
Кириченко может возглавить "Актобе"
Российский специалист Дмитрий Кириченко может продолжить карьеру в Казахстане.
Фото: ФК "Ростов"
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