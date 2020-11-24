Шевченко: я сдал больше 50 тестов на COVID-19. Лучше было бы уже и переболеть

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о сложностях со сдачей тестов на коронавирус.

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— Я сдал больше 50 тестов. Не знаю, переболел ли я, но я также сдавал тест на антитела. У меня их нет. Лучше было бы уже и переболеть, — цитирует тренера Tribuna.com.



Напомним, предыдущий матч сборной Украины со сборной Швейцарии в Лиге наций был отменен из-за вспышки коронавируса в украинской команде.



44-летний возглавил сборную Украины летом 2016 года.