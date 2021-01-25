Барбоза сообщил, что в "Порту" выбирали, кого подписать, Аленичева или Рожера, выступавшего за "Флуминенсе". В итоге Аленичев перешел в "Порту", а Рожер - в "Бенфику". Также агент заявил, что, играя за "Порту", Дмитрий пристально следил за выступлениями "Спартака".
"Выбирали между ним и Рожером из "Флуминенсе". Просмотрев обоих, тренер "Порту" Фернанду Сантуш понял, что Аленичев — большой футболист, который может здорово помочь команде. Так и вышло. А Рожера взяла "Бенфика". Правда, через год Сантуша сменил Октавиу Машаду. Он обвинял Диму в том, что во время матчей "Порту" тот думал, как в это же время играет "Спартак" и даже спрашивал счет.
Нормально ли это? По-моему, да — когда матчи пересекаются. Просто Октавио не очень любил Аленичева и нечасто его использовал. Зато с приходом Моуринью Дима заиграл прекрасно и стал очень популярен в команде", - рассказал Барбоза.
Аленичев играл за "Порту" с 2000 по 2004 год. В составе "драконов" он дважды становился чемпионом Португалии. Кроме того, с "Порту" Аленичев становился победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.
Источник: Матч ТВ
Агент Паулу Барбоза: тренер "Порту" обвинял Аленичева в том, что во время матчей тот думал, как играет "Спартак"
Футбольный агент Паулу Барбоза раскрыл детали перехода бывшего полузащитника Дмитрия Аленичева в "Порту" в 2000 году.
Фото: EMPICS / PA Images / Getty Images
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