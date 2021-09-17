Башкиров: у меня украли велосипед. Хотел приехать на нем из Польши в Санкт-Петербург

Полузащитник "Заглембе" Евгений Башкиров рассказал, почему не смог приехать из Польши в Санкт-Петербург на велосипеде.

Фото: ekstraklasa.org





30-летний опорный полузащитник Евгений Башкиров в феврале 2020 года перешел из казанского "Рубина" в польский "Заглембе" в качестве свободного агента. В 45 матчах за новый клуб футболист забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи. - Да, я хотел это осуществить. Но, если честно, у меня украли велосипед, а сейчас на это серьезное мероприятие мне трудно найти время, - передает слова Башкирова " РБ Спорт ".30-летний опорный полузащитник Евгений Башкиров в феврале 2020 года перешел из казанского "Рубина" в польский "Заглембе" в качестве свободного агента. В 45 матчах за новый клуб футболист забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.