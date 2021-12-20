Стало известно, кто будет работать в тренерском штабе Черчесова в "Ференцвароше"

Названы имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб Станислава Черчесова в "Ференцвароше".

Фото: "Матч ТВ"





Сегодня, 20 декабря, "Ференцварош" объявил о заключении контракта с Черчесовым. Российский специалист занял пост главного тренера венгерской команды. При этом подробности соглашения с 58-летним тренером не приводятся.



Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую он тренировал с 2016 по 2021 год.



Источник: В тренерский штаб венгерского клуба войдут Мирослав Ромащенко, Гинтерас Стауче и Владимир Паников. Все они ранее работали в сборной России , когда национальную команду возглавлял Черчесов.Сегодня, 20 декабря, "Ференцварош" объявил о заключении контракта с Черчесовым. Российский специалист занял пост главного тренера венгерской команды. При этом подробности соглашения с 58-летним тренером не приводятся.Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую он тренировал с 2016 по 2021 год.Источник: Чемпионат