- Черчесов и Симеоне действительно проповедуют похожий стиль тренерской работы, тогда как есть немало специалистов с иными взглядами на тренерский процесс. Чей подход эффективнее? Все зависит прежде всего от личности главного тренера. Исходя из своего характера, ты выстраиваешь свое отношение с коллективом и с командой. Если мы сравниваем именно Черчесова и Симеоне, то они как раз схожи характером, - передает слова Ромащенко СЭ".
58-летний главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов возглавил клуб из Будапешта в декабре 2021 года и в первый же сезон работы с ним оформил "золотой дубль", став победителем национального чемпионата и Кубка Венгрии. 52-летний специалист Диего Симеоне с 2011 года по настоящее время возглавляет мадридский "Атлетико", за 11 лет под его руководством "матрасники" дважды выиграли чемпионат Испании, по одному разу - национальные Кубок и Суперкубок, по два раза завоевали Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также дважды вышли в финал Лиги чемпионов.
Ромащенко: Черчесов и Симеоне проповедуют похожий стиль тренерской работы
Помощник главного тренера "Ференцвароша" Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко рассказал о сходстве экс-наставника сборной России с Диего Симеоне.
Фото: РПЛ