- И руководство клуба, и тренер четко дали понять, что заинтересованы в Артеме и готовы закрыть сделку, в отличие от стамбульских клубов, где конкретики всё не было. В шортлисте "Аданы" Дзюба действительно шел на первом месте. Это подкупило. К тому же клуб ставит серьезные задачи - для Артема было важно, чтобы у клуба была четкая цель. Да, можно было ждать "Фенер" и другие клубы, которые не сказали "нет" на наши условия, но тут, с другой стороны, важно не пересидеть, нужен правильный момент для принятия этого решения, - передает слова Гольдмана Sport24.
34-летний экс-нападающий сборной России Артем Дзюба в мае 2022 года покинул петербургский "Зенит" в связи с истечением срока действия контракта. В течение лета футболист вел переговоры с различными зарубежными клубами, в том числе турецким "Фенербахче" и сербской "Црвеной Звездой". 18 августа стало официально известно, что Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". 22 августа форвард дебютировал за свой новый клуб в выездном матче 3 тура турецкой Суперлиги против "Фенербахче" (2:4), вышел в стартовом составе и отличился забитым голом.
Агент Дзюбы объяснил, почему футболист выбрал "Адана Демирспор"
Агент нападающего турецкого "Адана Демирспор" Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, почему российский форвард подписал контракт именно с этим клубом.
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