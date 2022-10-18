"По силам ли Кокорину вернуться в Италию? Конечно, по силам. Все зависит от него. Он – игрок высокого класса, если ему давать шанс и верить, то он оправдает надежды", - приводит слова Астафьева "Metaratings".
Напомним, перед началом этого сезона Александр Кокорин перебрался в "Арис" на правах аренды из "Фиорентины".С того момента россияин провел за кипрский клуб 6 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Срок его арендного соглашения истекает следующим летом..
Тренер "Ариса" Астафьев: Кокорину по силам вернуться в Италию
Член тренерского штаба "Ариса" Виталий Астафьев поделился мнением о том, по силам ли Александру Кокорину заиграть в Италии.
Фото: ФК "Арис"