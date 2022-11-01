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Тихонов: Дзюба - лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он не может заиграть в Турции

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о причинах проблем Артема Дзюбы в Турции.
Фото: Getty Images
"Дзюба – лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он и не может заиграть в Турции. Я еще до его отъезда говорил, что со своим отношением к тренировочному процессу он там играть не будет. В Турции совершенно другой футбол, там дурака валять никто не даст", - приводит слова Тихонова "РБ Спорт".

Напомним, у Артема Дзюбы в мае завершился контракт с "Зенитом". После этого форвард несколько месяцев искал себе новый клуб, в итоге подписав контракт с турецкой "Адана Демирспор". С тех пор он успел провести 5 матчей за свою команду во всех турнирах, в которых забил один гол.

При этом в последний раз он выходил в стартовом составе на матч чемпионата Турции еще в августе, а единственный свой гол забил в дебютной встрече. Он пропустил 6 из 7 последних матчей своей команды, в двух последних даже не попадал в заявку. Ранее об интересе к возможному приобретению Дзюбы сообщили представители "Венеции"


Дзюба Адана Демирспор
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