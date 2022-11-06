Сегодня журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что российский нападающий расторг соглашение с турецкой командой. Дзюба перешел в "Демирспор" летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт по схеме "1+1".
"На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Все закончилось. Если он там не подошел, то где он нужен?", - цитирует Колоскова Metaratings.
В общей сложности за "Демирспор" Дзюба провел 5 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. В последних двух играх Артем не попадал в заявку турецкого клуба.
8 ноября "Адана Демирспор" проведет матч четвертого раунда Кубка Турции.
Представитель Дзюбы – о слухах о разрыве контракта игрока с "Аданой Демирспор": обращайтесь к тому, кто это опубликовал
Колосков - о Дзюбе: ему на пенсию уже пора
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном расторжении Артемом Дзюбой контракта с "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Адана Демирспор"