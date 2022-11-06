По информации источника, Артем расторг контракт с "Демирспором" из-за отсутствия игрового времени и задержек по зарплате. Сообщается, что турецкий клуб не выплатил россиянину зарплату за сентябрь и октябрь.
Отмечается, что долги перед Дзюбой будут погашены в начале 2023 года.
6 ноября журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что российский нападающий расторг соглашение с турецкой командой. Дзюба перешел в "Демирспор" летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт по схеме "1+1".
В общей сложности за "Демирспор" Дзюба провел 5 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. В последних двух играх Артем не попадал в заявку турецкого клуба.
8 ноября "Адана Демирспор" проведет матч четвертого раунда Кубка Турции.
Источник: Sport24
Sport24: Дзюба расторг контракт с "Адана Демирспор" из-за задержек по зарплате
Стала известна причина, по которой российский нападающий Артем Дзюба принял решение покинуть турецкий "Адана Демирспор".
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