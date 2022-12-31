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Журналист Твеллман: до перехода в "Аль-Наср" Роналду интересовались клубы MLS с сопоставимыми условиями

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По информации источника, у португальского форварда Криштиану Роналду была возможность перейти в один из клубов американской лиги MLS.
Фото: AFP
К 37-летнему нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду проявляли интерес несколько клубов американской MLS, сообщает журналист ESPN Тэйлор Твеллман. По данным источника, одним из них является "Канзас Сити", который вел предметные переговоры. Сообщается, что финансовые условия, предлагаемые Роналду "Канзасом", были приблизительно такими же, на которые он согласился в "Аль-Насре".

Ранее стало известно, что 37-летний португальский форвард Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. По информации СМИ, заработная плата Роналду в новой команде составит до 500 миллионов евро за 2 сезона.


MLS Аль-Наср Канзас-Сити Роналду
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