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Нигматуллин: у Роналду уже большая карьера, всегда нужно уметь вовремя закончить на высоком уровне

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Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал дубль португальского нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в выставочном матче с "Пари Сен-Жермен" (4:5).
Фото: Getty Images
- Не стоит забывать, что Роналду оформил дубль в ворота "ПСЖ" в товарищеском матче. Не рано ли он закончил с европейским футболом? Последние годы в "Манчестере" и сборной Португалии были неубедительны. Нужно уметь вовремя закончить карьеру на высоком уровне, сделать это достойно. Всегда нужен "Аль-Наср", либо другие подобные клубы. Многие звезды не смогли закончить вовремя. Осознание конца приходит не сразу. Думаю, что в случае Роналду всё получилось неплохо и своевременно. У него уже большая карьера, которая войдет в историю. Ему можно спокойно зарабатывать деньги, играя там, - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".

19 января состоялась товарищеская встреча сборной команды "Звезды Эр-Рияда", в состав которой вошли лучшие игроки клубов из столицы Саудовской Аравии "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля", и французского "Пари Сен-Жермен". Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу "ПСЖ". В составе "Звезд Эр-Рияда" в матче принял участие 37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду, который оформил дубль (1 гол с пенальти). За французский клуб сыграли 35-летний аргентинский форвард Лионель Месси, отличившийся голом, и 24-летний французский нападающий Килиан Мбаппе, который записал на свой счет гол и два результативных паса.

В ноябре 2022 года Роналду покинул английский "Манчестер Юнайтед", его контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию после скандального интервью, которое португалец дал британскому таблоиду.


Аль-Наср Роналду Нигматуллин
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