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Чемпионат: "Карабах" не смог договориться о переходе из "Байера" Лунева

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Спортдир "Карабаха" Эмрах Челикель рассказал, что у азербайджанского клуба не вышло договориться о трансфере с вратарем "Байера" Андреем Лунёвым.
Фото: ФК "Байер"
"К сожалению, мы не смогли договориться с "Байером" о переходе Андрея Лунёва. Переговоры окончены", — сказал Челикель "Чемпионату".

Андрей Лунев в составе "сине-бело-голубых" трижды становился чемпионом России: в сезонах 2018/19, 2019/20, 2020/21. А также обладателем Кубка России в сезоне 2019/20 и бронзовым призером чемпионата России сезона 2016/17.

Лунёв стал игроком "Байера", перейдя из петербургского "Зенита" в июле 2021 года в качестве свободного агента. За немецкий клуб Андрей провел всего 3 матча. Контракт вратаря с леверкузенской командой истекает летом 2023 года.


Лунев Байер Карабах
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