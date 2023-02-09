– Не совсем понял, почему сборная Бельгии рассталась с Мартинесом – они довольно неплохо играли под его руководством. Роберто проделал хорошую работу. Возможно, ему нужно было дать больше времени. Что касается Тедеско, то его назначение удивляет не меньше. Не думаю, что он достиг уровня такой большой европейской сборной. По крайней мере, по результатам. Посмотрим, что из этого получится, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, 8 февраля бельгийская федерация футбола анонсировала назначение бывшего наставника московского "Спартака" и немецкого РБ "Лейпциг" Доменико Тедеско на должность главного тренера национальной команды Бельгии. Контракт с 37-летним немцем заключен до завершения чемпионата Европы в 2024 году. На этом посту он сменил Роберто Мартинеса, который провалился с "красными дьяволами" на недавнем чемпионате мира в Катаре. Там сборная Бельгии даже не сумела выйти из группы.
В заключительной встрече группового этапа подопечные Мартинеса могли выбить хорватов, но нападающий Ромелу Лукаку растранжирил массу голевых моментов. Встреча завершилась нулевой ничьей. Дальше из квартета вышли сборные Марокко и Хорватии, которые впоследствии разыграли между собой бронзовые медали ЧМ-2022.
Канчельскис: назначение Тедеско в сборную Бельгии удивляет не меньше, чем отставка Мартинеса
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис усомнился в целесообразности назначения Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.
Фото: ФК "Спартак"