Пресс-служба РФС опубликовала перечень футболистов, которых главный тренер национальной сборной Валерий Карпин вызвал на тренировочный сбор в марте. Напомним, в рамках УТС россияне сыграют 23 марта в Тегеране с Ираном. На 27 марта предварительно запланирован домашний матч со сборной Ирака в Сочи.
Отметим, что среди вызванных игроков - выступающие за рубежом полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин, которые не привлекались в сборную на последние товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном.
Список вызванных футболистов:
Голкиперы: Антон Шунин ("Динамо"), Александр Селихов ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Илья Помазун ("Урал").
Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – "Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – "Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Артем Макарчук ("Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"), Мингиян Бевеев ("Урал"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив").
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – "Зенит"), Ильзат Ахметов ("Краснодар"), Александр Коваленко ("Крылья Советов"), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – "Динамо"), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – "Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук ("Торино"), Александр Головин ("Монако").
Форварды: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Владимир Сычевой ("Крылья Советов"), Константин Тюкавин ("Динамо").
Головин и Миранчук вызваны в сборную России на товарищеский матч с Ираном
Полузащитники Александр Головин из "Монако" и Алексей Миранчук из "Торино" включены в расширенный список сборной России для участия в мартовском тренировочном сборе.