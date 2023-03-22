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Канчельскис: матчи против Ирана и Ирака – декоративные. Результат в них не имеет никакого значения

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис заявил, что итоговый результат матчей сборной России с Ираном и Ираком не имеет никакого значения.
Фото: Globall Look Press
– Сборная – это престиж и честь. Игроки сами должны это понимать. Если человека в сборной надо дополнительно настраивать на матч, то такому футболисту явно не место в национальной команде. У Карпина в составе много молодежи, поэтому с мотивацией у ребят проблем на должно возникнуть.

Да, по большому счету, матчи против Ирана и Ирака – декоративные. Результат в них не имеет никакого значения, потому что ни на что не влияет. Но выходить на любую игру надо с желанием победить, это правильная ментальность, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

В Тегеране в составе сборной России трое дебютантов: вратарь "Урала" Илья Помазун, а также два игрока "Спартака" – защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

Главным судьей товарищеской встречи между сборными Ирана и России назначен рефери ФИФА из Узбекистана Ильгиз Танташев. Его ассистентами выступят Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин, которые являются его соотечественниками. Резервным судьей будет иранец Араб Амир.

Контрольный матч между сборными Ирана и России состоится в Тегеране в четверг, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. Отметим, что игру в прямом эфире запланировал к показу отечественный федеральный телеканал "Матч ТВ". Ее прокомментирует Роман Нагучев. В составе команды Валерия Карпина отсутствуют легионеры Алексей Миранчук и Александр Головин, которые травмировались незадолго до прибытия в расположение сборной России.


Сборная России Сборная Ирана Сборная Ирака Канчельскис
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