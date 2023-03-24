- Я тренировался в "Спортинге" в одно время с Роналду, но мы никогда не выходили на поле вместе, потому что я на три года младше. Зато мне посчастливилось очень часто видеть его на поле, а иногда мы проводили время вместе в спортивной академии. По правде говоря, в "Спортинге" мы не ожидали, что Роналду превратится в такую звезду. В "Манчестер Юнайтед" он был очень техничен и за пару сезонов в Англии значительно улучшил свой футбольный IQ. Мы ожидали, что Криштиану станет следующим Фигу, но не тем, кем в итоге стал. У него удивительный склад ума, он с юных лет оказался трудолюбивым человеком. И это его привело к тем высотам, которые он достиг.
Напомним, Криштиану Роналду начал профессиональную карьеру в португальском клубе "Спортинг". Вчера, 23 марта, Роналду стал мировым рекордсменом по количеству матчей за сборную. В матче квалификации чемпионата Европы 2024 года против Лихтенштейна (4:0), Роналду в 197 раз вышел на поле в составе национальной команды Португалии. Таким образом 38-летний португальский нападающий обошел бывшего игрока сборной Кувейта Бадера Аль-Мутава, в активе которого было 196 матчей. Также Роналду первым в истории сумел забить 100 мячей на уровне сборных.
В настоящее время Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб "Аль-Наср" и является самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе. Его годовая зарплата составляет ориентировочно 200 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
Агент Крицюка: я тренировался в "Спортинге" в одно время с Роналду. В клубе не ожидали, что он станет такой звездой
Футбольный агент экс-голкипера "Зенита" Станислава Крицюка Яго Фернандес рассказал, что в "Спортинге" не ожидали, что Криштиану Роналду вырастет в такую звезду.
Фото: Getty Images