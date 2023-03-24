Иран и Россия являются странами – союзниками.
– Матч был не то что товарищеский, а дружеский. Лично я не сомневался, что счет будет ничейный. Но я думал, что закончат со счетом 2:2. Потому что 0:0 было бы слишком скучно для зрителей, без голов совсем не интересно. А 2:2 – в самый раз. Порадовать зрителей забитыми голами, почему нет?
"Договорняк"? У меня нет прямых доказательств. Поэтому я не могу вот так взять и обвинить кого-то в том, что кто-то с кем-то договаривался заранее. Но лично мое мнение – да, это был матч с заранее обговоренным ничейным результатом. Я же имею право высказывать свое мнение? – цитирует журналиста "Евро-Футбол.Ру".
23 марта сборная России разошлась миром с национальной командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеской встрече в Тегеране. На 28-й минуте гости вышли вперед. Антон Миранчук из "Локомотива" реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике "Спартака" Антоне Зиньковском. На старте второго тайма сборной Ирана удалось восстановить равенство, также с 11-метровой отметки.
Заметим, что команда Валерия Карпина не побеждает уже в течение 180 дней – с момента контрольного матча против сборной Кыргызстана (2:1). С тех пор россияне трижды сыграли вничью. Перед мирным исходом с Ираном наша дружина скатала две безголевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. 26 марта сборная России в Санкт-Петербурге примет Ирак.
Иранский журналист Ахмед Али Замтаре – о ничьей с Россией: это был матч с заранее обговоренным ничейным результатом
Иранский журналист Ахмед Али Замтаре предположил, что товарищеская встреча между Ираном и Россией (1:1) носила "договорной" характер.
Фото: Федерация футбола Ирана